Sondaggio Cnn | il 67% Dem non vogliono Biden candidato per il 2024

(Di giovedì 7 settembre 2023) Secondo un nuovo, pubblicato giovedì da CNN, circa due elettori democratici su tre affermano che vorrebbero vedere undiverso dal presidente americano Joealle prossime elezioni del. Il 67% degli elettori democratici e di orientamento democratico intervistati dalla rete all news vorrebbero altri nomi e tra coloro che chiedono un cambio, l'82% preferirebbe qualsiasi altroal presidente in carica. Solo il 18% degli intervistati ha dichiarato un'alternativa e appena l'1% sosterrebbe gli altri sfidanti, da Robert F. Kennedy Jr., al senatore Bernie Sanders, ai governatori di Michigan e California.Inoltre il sostegno democratico alla visione diè sceso di 19 punti da marzo ed è ora è pari al 51%. La più grande preoccupazione tra gli elettori ...

E' quanto evidenzia da unpubblicato oggi dalla, in cui registra come l'ex ambasciatrice all'Onu, ed unica donna in campo nella corsa per la Casa Bianca, al momento è l'unica tra i ...Un recentedellaha rilevato che il 55% degli americani è contrario all'autorizzazione da parte del Congresso di maggiori spese per il conflitto. L'ex presidente Trump, il candidato ...Contraccolpi Facciamo parlare la: "La richiesta arriva in un momento difficile per l'Amministrazione. Secondo un, la maggior parte degli americani ritiene che gli Stati Uniti abbiano ...

Joe Biden male nei sondaggi: solo il 39% degli americani dalla sua ... ilGiornale.it

Numeri da incubo per il presidente Usa, Joe Biden. Secondo un sondaggio della Cnn, solo il 39% degli elettori approva l'operato del presidente, mentre la maggioranza degli americani ritiene che le ...Joe Biden non rischierebbe di perdere le elezioni Usa 2024 solo contro Donald Trump. Se si votasse oggi per le elezioni presidenziali Usa, in un ipotetico duello con Joe Biden l'ex governatrice della ...