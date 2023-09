Sondaggi politici elettorali oggi 7 settembre 2023 | Fdi fa volare il centrodestra | calano Pd e M5S

Leggi su tpi

(Di giovedì 7 settembre 2023)– Giorgia Meloni vola nei consensi e argina le difficoltà degli altri partiti di, mentre Pd e M5S arrancano: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Quorum/Youtrend per Sky Tg24. Secondo la rilevazione, infatti, Fratelli d’Italia cresce dell’1,6 per cento rispetto alo precedente, realizzato il 24 luglio scorso. Il partito di Giorgia Meloni è l’unico dei grandi partiti a crescere. Il Pd, infatti, cala dello 0,4% ed è ora accreditato al 19 per cento, così come il Movimento 5 Stelle che arretra dello 0,3 per cento ...