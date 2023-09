Sommer | «L’Inter mi ha dato ancora più entusiasmo»

(Di giovedì 7 settembre 2023) Yann, nuovo portiere del, ha parlato del suo primo periodo in nerazzurro dopo il trasferimento Yann, nuovo portiere del, ha parlato a SRF. PAROLE – «Questa cosa hapiùalla mia carriera, è una nuova sfida . Al Bayern è stato un’esperienza completamente nuova, lì ho trascorso un periodo molto prezioso e di successo. Ora sono arrivato a Milano per fare il numero 1, questo cambia di molto le cose.mi aspettava, il feeling è buono. La gente qui mi conosce già dalle qualificazioni ai Mondiali. Con Spinelli c’è un buon rapporto, lavoro principalmente su forza ed esplosività. Mi sento benissimo e voglio giocare a calcioper molto tempo. Milano è una grande città e mi ...

... compreso'affare last minute Klaassen. Nella Lazio out Basic e ...e punta sui nuovi arrivati IL CALENDARIO DELLE ITALIANE, GLI ... YannEmil AUDERO Raffaele DI GENNARO Difensori: Stefan DE ...2 Dopo la parentesi al Bayern Monaco, all'Yannè tornato a essere il numero uno come ai tempi del Gladbach. '...All', invece, do un 8. Nonostante le cessioni i nerazzurri ... Basti pensare all'affare. Lo svizzero sostituisce al meglio ... seppure in soli venti minuti, contro il Milan ha fatto capire'...