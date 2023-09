Sollevamento pesi | Mondiali 2023 | Lijun Chen trionfa -67 kg

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 settembre 2023) Non poteva che chiudersi nel segno dila gara dei -67 kg valida per i Campionatidi. Sulla pedana di Riad (Arabia Saudita) il fenomeno cinese ha dominato in lungo e in largo, vincendo per dispersione sia lo strappo che lo slancio. Nel primo segmento l’asiatico si è reso protagonista di una prova pulita. Ilsta nello specifico ha alzato come prima misura 145 kg (già più alta rispetto al resto della concorrenza), per poi mandare a buon fine 150 kg terminando con 153 kg. A distanza siderale s è poi piazzato al secondo posto l’indonesiano Eko Yuli Irawan , il quale ha realizzato nella Finale B 146 kg precedendo Gor Sahkyan, terzo con 142 kg. Nello slancio al cinese è poi bastata “soltanto” la prima misura, quella da 175 kg, ...