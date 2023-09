Sinner salta la Coppa Davis | “Non ho ancora recuperato”

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 7 settembre 2023) (Adnkronos) – Janniknon parteciperà alla. Oggi, 7 settembre, la conferma sui social del forfait alle sfide delle prossime settimane a Bologna. "Sfortunatamente non ho avuto abbastanza tempo per recuperare dopo i tornei in America e purtroppo non potrò far parte della squadra a Bologna" scrive. "E' sempre un onore giocare per il nostro Paese e sono convinto di tornare in nazionale al più presto. Un grosso in bocca al lupo ai ragazzi, ci vediamo". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.