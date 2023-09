Sinner | Egonu | Mancini | così si svilisce la sacra maglia azzurra L’Italia è amore incondizionato

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 settembre 2023) Nelle ultime settimane la, in diversi contesti, sta subendo degli sfregi di cui è difficile capacitarsi. Questa casa non è un albergo, verrebbe da dire. Eppure si assiste a situazioni in cui, a totale piacimento, si decide di entrare o uscire come se nulla fosse attraverso porte girevoli e senza alcuna barriera morale. Essere convocati o allenare una Nazionale dovrebbe costituire il sogno, se non l’obiettivo massimo di ogni atleta. E per tanti, fortunatamente, lo è ancora. Ma non per tutti: i tempi cambiano in peggio, valori consolidati sbiadiscono dinanzi ad un materialismo sempre più imperante. Indossare lasignifica rappresentare la nostra Nazione, la nostra storia, un popolo. Vuol dire rinnovare un senso di appartenenza che si tramanda da generazioni, onorare ...