Sicurezza | Ruspandini Fdi | ' continua lavoro governo Meloni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 settembre 2023) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Dopo la maxi operazione avvenuta a Caivano nei giorni scorsi, nella giornata odierna sono stati eseguiti altri tre blitz delle forze dell'ordine a Roma, Napoli e Catanzaro per garantire ovunque presidi die la legalità in ogni territorio. Un sentito ringraziamento a tutte le forze dell'ordine impiegate in queste importanti operazioni di ripristino della legalità, mantenendo lo Stato sempre vicino alla nostra gente". Lo dichiara Massimo, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati.