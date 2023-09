Sicurezza | Rauti Fdi | ' partita offensiva del governo Meloni contro criminalità e degrado'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 settembre 2023) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Con le maxi operazioni di stamani a Roma e Napoli da parte delle forze dell'ordine èl'delil crimine organizzato e le zone di maggiore. Chi pensava che la visita a Caivano fosse sola un atto di presenza o, peggio, un'operazione di propaganda politica resterà deluso e dovrà ammettere che adesso si fa sul serio. Siamo solo all'inizio di un percorso che vede l'esecutivo impegnato in uno sforzo mai compiuto dai governi che ci hanno preceduto e che si pone come obiettivo di capovolgere il paradigma secondo cui in certi territori sono la malavita e l'anti-Stato a dettare legge ed a sostituirsi allo Stato. Lo Stato adesso intende far sentire la sua presenza e restituire alla legalità zone franche che il ...