Sicurezza nelle scuole italiane in vista del ritorno degli studenti sui banchi

(Di giovedì 7 settembre 2023) Gli alunni si preparano a tornare sui, ma troppi istituti non sono in grado di garantire gli standard diSi avvicina il giorno del rientro a scuola per gliitaliani. Saranno oltre 7 milioni i giovani iscritti all’anno scolastico 2023/2024, i primi a rientrare sono glidella Provincia autonoma di Bolzano convocati il 5 settembre, poi, tra l’11 e il 15, toccherà a tutte le altre regioni. Calano gli iscritti rispetto all’anno precedente (circa 127mila in meno) ma restano tanti i problemiistituti italiani, partendo da quelli annosi legati alla. Secondo il Rapporto Annuale 2023 pubblicato dall’ISTAT, relativo all’anno scolastico 2021-2022, soltanto il 35,5%edifici scolastici statali rispetta le normative ...

...- nella - libia - libro - agostino - spataro/e/9788891077394 ) di cui riporto alcune pagine... Osservo che per un tipo come Gheddafi, molto accorto e prudente in fatto dipersonale, ......italiano a denunciare 'gravi e ripetute omissioni nella tutela della salute e delladel ... 10.246 vittime (4.184 morti e 6.062 feriti)regioni di Donetsk e Luhansk. Vladimir Volcic ...... secondo le valutazioni dell'esperto italiano per laaccreditato a Rabat, "..sta ...corrieri e società di trasporto internazionali mentre si è fatto ricorso ai droni per introdurre...

Aggressioni e mancanza di sicurezza nelle carceri pugliesi: "Quadro allarmante" FoggiaToday

Nell'ambito dell'udienza del convalida, nel carcere di Regina Coeli, l'uomo è rimasto in silenzio davanti al gip. Nei confronti dell'indagato la Procura capitolina contesta l'aggravante della ...Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Dopo la maxi operazione avvenuta a Caivano nei giorni scorsi, nella giornata odierna sono stati eseguiti altri tre blitz delle forze dell’ordine a Roma, Napoli e Catanzaro ...