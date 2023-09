Sicurezza | Fdi Antimafia | ' lotta senza confini a criminalità e mai più zone franche'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 settembre 2023) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Proseguesosta il lavoro delle forze dell'ordine per sradicare ladal territorio della nostra Nazione. Dalle prime luci dell'alba a Vibo Valentia è scattata l'operazione Maestrale-Carthago, coordinata dalla Direzione distrettualeguidata dal procuratore Gratteri, che sta portando a eseguire in tutta Italia misure cautelari nei confronti di 84 persone e nelle stesse ore oltre 800 uomini e donne delle forze dell'ordine tra polizia, carabinieri e guardia di finanza stanno intervenendo tra Roma e Napoli in aree sensibili come quelle di Tor Bella Monaca e dei ‘Quartieri spagnoli'". Così in una nota congiunta i componenti di Fratelli d'Italia in commissioneDe Corato, Antoniozzi, Congedo, La Salandra, Maiorano, Michelotti, Della Porta, Melchiorre, Rastrelli, ...