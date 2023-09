(Di giovedì 7 settembre 2023) Roma, 7 set. (Adnkronos) – “Dalleaie bonifica capillare dei territori in cui la criminalità trova ambienti più favorevoli. Con il blitz antimafia che nelle prime ore del mattino sta coinvolgendo tutt’Italia si risponde in maniera concreta a chi continua a sostenere che le visite dei politici sui territori siano solo passerelle elettorali. Il mio totale compiacimento va agli uomini e donne con le stellette che con grande sacrificio e senso del dovere sono impegnati quotidianamente nel garantireai nostri territori. In particolare, il miova a tutti coloro che sono stati impegnati nell’area dei Quartieri spagnoli di Napoli, teatro di un’operazione ad alto impatto di controllo. Il presidente del Consiglio Giorgia ...

Lo Stato lavora per riportare lain ogni periferia del paese'. Parole di soddisfazione anche da parte di Marco, capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione agricoltura alla ...... tra i borghi del Gran Sasso; l'altro di 27 km con partenza da Fontee arrivo a Campo ... dove la natura ha fatto il resto, regalando bellezza in totale. Molto partecipata anche la ...... non essendo possibile continuare la produzione in condizioni di tutela minima delladi ... Susegana (frigoriferi), Forlì (forni e piani cottura), Solaro (lavastoviglie) ed'Esi (cappe ...

Sicurezza: Cerreto (Fdi), 'da parole a fatti, nessuna zona franca, plauso a forze dell'ordine' La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Dalle parole ai fatti, nessuna zona franca e bonifica capillare dei territori in cui la criminalità trova ambienti più favorevoli. Con il blitz antimafia che nelle prime or ..."Gli splendidi alberi centenari che ti accoglievano a Castel Cerreto, all'inizio di via Probi Contadini ... che hanno ravvisato criticità nei due tigli. «Per noi la sicurezza è una priorità, alla luce ...