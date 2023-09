Si è concluso a Nairobi il summit sul clima | Barbaro | “Asse strategico per la candidatura di Roma all’Expo 2030”

La Dichiarazione dihala tre giorni del Vertice sul clima in Kenya, dominata da discussioni su come mobilitare i finanziamenti per combattere le conseguenze delle condizioni ...Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen intervenendo aal ... l'energia pulita diventerebbe più accessibile per tutti i Paesi, anche qui in Africa', haVon ...Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen intervenendo aal ... Vogliamo investire in competenze per i lavoratori locali", havon der Leyen.

Dichiarazione di Nairobi, i leader africani chiedono una tassa ... EURACTIV Italia

Il senso politico ed economico del documento siglato dai leader africani è che a pagare siano coloro che inquinano di più. Una richiesta logica ...Il vertice africano sul clima si è concluso con l'adozione della "dichiarazione di Nairobi" che mira a sottolineare il potenziale del continente come centrale energetica verde. Lo ha reso noto il pres ...