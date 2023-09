Sextortion | aumentano i ricatti sessuali sul web Strappato | «In tanti non segnalano perché si vergognano» – L’intervista

(Di giovedì 7 settembre 2023) Siamo a conoscenza del fenomeno revenge porn, di cui abbiamo parlato a Open in diverse occasioni, ossia la vendetta di relazione dove vengono diffusi contenuti pornografici degli ex partner. Si tratta di un tassello di un fenomeno molto più vasto, quello delle immagini intime diffuse senza consenso di cui fa parte anche la(crasi delle parole sex ed extortion). Diversamente dal revenge porn, quest’ultima pratica consiste nell’estorcere denaro minacciando la diffusione di immagini o video sessualmente espliciti della vittima. Nel corso della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Rai Cinema ha presentato un cortometraggio che tratta proprio di questo argomento. Intitolato A voce nuda, disponibile ora su RaiPlay, racconta di una giovane 17enne vittima del ricatto criminale che, con l’aiuto da parte di persone a lei vicine, riesce ad uscirne ...

Come funziona laIl fenomeno dellatrova terreno fertile in Rete, attraverso social network come Instagram per i più giovani. "Diciamo che i casinei mesi estivi, ...Per ilviene applicato l'articolo 612 - ter del Codice Penale, che però è espressamente riferito al revenge porn.= Estorsione Il maggiore Mariantonia Secconi, Comandante della ...Aumento di casi di ''. Nel mese di agosto, sono state ricevute oltre un centinaio di segnalazioni, in danno di adulti e minori, quasi sempre di sesso maschile: l'alert viene lanciato dalla Polizia Postale ...

Sextortion, aumentano i ricatti sessuali sul web. Strappato: «In tanti ... Open

Come avviene, ad esempio, nel corto presentato a Venezia. Un tema attuale, quello del sextortion, sul quale è giusto accendere i riflettori. Un fenomeno in vertiginoso aumento, specie tra i più ...Ignoti truffatori hanno inviato un'email per avvisare gli utenti che YouPorn pubblicherà un video privato, se non verrà pagata una somma di denaro.