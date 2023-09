(Di giovedì 7 settembre 2023) Al'altopiano di Movimënt inizia a colorarsi di autunno. Gli impianti di risalita - unico mezzo per raggiungere quest'oasi lontana dal traffico - quest'anno resteranno attivi fino al 1°...

Appuntamenti di gusto - Si comincia il 17all'Ütia Le Kräuterhof, che presenta l'agriturismo Barantl e il suo pino mugo, il tutto abbinato a vini Alto Adige DOC. Il 18...... "Con l'inaugurazione della seconda edizione del Servaj festival del 92023, si avrà l'... buon cibo accompagnato dal meraviglioso dolcetto di Diano d'Alba DOCG e molto altro ancora,...Oroscopo Paolo Fox del giorno: giovedì 72023 Oroscopo Paolo Fox di oggi, 72023 . Scopriamo le previsioni e l'oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del ... Sarete...

Settembre immersi nella natura incontaminata dell’Alta Badia TGCOM

Settanta anni di regno e neanche una cerimonia per ricordarla a un anno dalla sua morte. Domani, 8 settembre 2023, ricorre l'anniversario della scomparsa della Regina Elisabetta, The Queen. Ma ...Cancro (21 giugno – 22 luglio): Introspezione ed Emotività I nati sotto il segno del Cancro saranno immersi in un’energia emotiva e intuitiva il 7 Settembre 2023. Le influenze astrali favoriranno la ...