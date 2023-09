L'inizio della Liga 2023 - '24 non ha risparmiato sorprese, con alcune grandi storiche già relegate in fondo alla classifica. A stare peggio di tutti è il Siviglia, campione in carica dell'Europa ...... Barcellona e Cadice.) Al suo posto momentaneamente il direttore Miguel Ángel Tena , ma dovrebbe essere unaa breve termine in attesa di trovare l'erede dell'allenatore spagnolo. Con questo ...L'inizio della Liga 2023 - '24 non ha risparmiato sorprese, con alcune grandi storiche già relegate in fondo alla classifica. A stare peggio di tutti è il Siviglia, campione in carica dell'Europa ...

Setien e la soluzione anti-esonero: “Per allenare bisogna comprare un club” ItaSportPress

"Non è mai bello essere licenziati, ma fa parte dei rischi della professione che ho scelto - l'analisi di Setien - Quanto alle cause, giuste e ingiuste, ognuno di noi le interpreterà come fa più ...