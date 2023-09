Serie C | rinviata Brindisi-Catania

(Di giovedì 7 settembre 2023) Dopo l’incendio di domenica scorsa durante la partita tra Taranto e Foggia nel settore ospiti dello Stadio Iacovone di Taranto, conclusosi con la vittoria dei rossoblù, un incendio è scoppiato nel settore ospiti occupato dai supporters foggiani. Nessun ferito, per fortuna, ma le alte fiamme divampate hanno costretto le forze dell’ordine ad evacuare l’impianto. L’incendio con fatica è stato domato alle prime luci del mattino, per poi ricominciare nella giornata di martedì. Stadio Iacovone dove si doveva disputare l’incontro tra. Stadio IacovoneUfficiale:Lo stadio, dichiarato totalmente inagibile dopo l’incendio divampato tra domenica e martedì, non ospiterà dunque la sfida tra, valida per la seconda ...

Brindisi - Catania, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie C girone C inizialmente programmata per domenica, non si giocherà. La partita infatti è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi.

Scende il campo il sindaco di Taranto con un'ordinanza: la Lega Pro prende atto e dispone che la gara tra Brindisi e Catania venga rinviata a data da destinarsi.