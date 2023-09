Serie A | Mourinho non dimentica la finale contro il Siviglia | “Se dico quello che penso mi sanzionano con 10 partite…”

(Di giovedì 7 settembre 2023) 2023-09-07 10:17:21 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sullaA pervenuta in redazione: Joséallenatore della Romarivedere le sue grandi conquiste internazionali in “Sport nel cielo” e ladi Europa League 2023di lui non èta.. Lui Ilha battuto la Roma diai calci di rigore delladi Europa League disputata alla Puskas Arena di Budapest (Ungheria). “Sechemi penalizzano con 10 game…”ha detto Mou riferendosi alla sua insoddisfazione per le decisioni dell’arbitro Anthony Taylor.aggredisce l’arbitro dopo la ...

Nonostante la mancanza dei nazionali, Josépuò sorridere. Dall'allenamento mattutino di Trigoria , il tecnico portoghese ha ritrovato ... Guarda su DAZN tutta laA TIM e tanto altro sport. ...Commenta per primo Pippo Inzaghi , reduce dall'avventura inB alla guida della Reggina, ha parlato in un'intervista a Il Messaggero , in cui ha toccato ... può portarein zona scudetto, ......con"Ti cambia tanto a livello di carisma, è quello che dà alle sue squadre" Hai un idolo "A livello di persone De Rossi, mi ha aiutato tantissimo" Con che spirito ti affacci allaA ...

Lukaku lancia un messaggio a Mourinho e alla Serie A: è tutto nel gol in allenamento col Belgio Fanpage.it

José Mourinho e la Roma potrebbero dirsi addio già in questa stagione nonostante un contratto in essere fino al 30 giugno del 2024 L'avvio stentato in campionato dei giallorossi, che hanno ...Le parole del nuovo acquisto: "Motta grande allenatore". Il ds Di Vaio ammette: "Non ci aspettavamo la partenza di Arnautovic" ...