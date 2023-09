Sergio Ramos | «Siviglia? Ho avuto l’opportunità di tornare a casa e di farlo come capitano»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 7 settembre 2023), nuovo difensore del, ha parlato ai microfoni ufficiali del club dopo il suo ritorno in Spagna, nuovo difensore del, ha parlato ai microfoni ufficiali del club dopo il suo ritorno in Spagna. PAROLE – «Mi sono sempre mosso per emozioni e sensazioni. Quando mi hanno datodi scegliere un progetto è perché ci credo veramente. È la prima volta che appaio dopo che me ne sono andato da Parigi, dove avevodi continuare ma pensavo che il ciclo fosse terminato. Non era un discorso di denaro o di contratto, ma una questione di filosofia, mentalità, sentimento. Almi riunisco in questi valori.? Ho...