SERES presenta tre veicoli intelligenti a energia nuova in occasione dell' IAA Mobility 2023

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 settembre 2023) La famiglia di SUV elettricisoddisfa le diverse esigenze degli utenti di SUVdi classe C, classe D e classe E di tutto il mondo MONACODI BAVIERA, Germania, 7 settembrePRNewswire/, la principale potenza in Cina nel settore deielettrici, hato con orgoglio la sua famiglia di SUV elettrici in'IAA. Sin dal gennaioè entrata rapidamente in oltre 20 Paesi in tutto il mondo, coprendo Europa, Medio Oriente, Americhe e Africa. Ha inoltre completato un test di qualità su strada in tutta Europa, coprendo 21 Paesi in 23 giorni ...