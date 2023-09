Sequestrati nel tarantino 11200 prodotti pericolosi per la salute

(Di giovedì 7 settembre 2023) Tarantini Time Quotidiano Nelle ultime settimane le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto hanno eseguito presso alcuni esercizi commerciali ubicati nei comuni di Manduria, Sava, Lizzano, Monteiasi e Palagianello controlli a contrasto della vendita al pubblico dinon conformi e potenzialmente dannosi per lapubblica.Gli interventi, eseguiti dai Finanzieri del Nucleo PEF di Taranto, della Compagnia di Manduria e Martina Franca nonché della Tenenza di Castellaneta, hanno permesso di sottoporre complessivamente a sequestro oltre 11.200, tra i quali articoli di bigiotteria e giocattoli privi delle informazioni previste dal “Codice del Consumo”. Tale provvedimento normativo stabilisce, infatti, che idestinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, debbano ...

I Carabinieri della Tenenza di Floridia,corso di servizi preventivi, hanno intensificato i controlli sul territorio con particolare ... Inoltre, 5 veicoli sono stati, 3 sono stati ...corso delle attività investigative, era stato arrestato in flagranza di reato un componente del gruppo ed erano statioltre 2,5 chilogrammi di hascisc e cocaina, insieme a un'agenda ...corso delle indagini, uno degli indagati è stato arrestato, e sono stati2,5 chili di droga insieme all'agenda gialla che, riferisce la Procura, ha contribuito sia a ricostruire i ...

Vasto blitz interforze a Caivano, 400 uomini impegnati. Sequestrati anche proiettili per kalashnikov Il Sole 24 ORE

Per tale motivo i Carabinieri del Nucleo Forestale hanno denunciato i due proprietari dell'area e l'esecutore materiale dei lavori sequestrando l'intero fabbricato di circa 300 metri quadrati ..."Marijuana fai da te" in casa, scoperto e arrestato un 51enne di Fontegreca. Sequestrati dai carabinieri ben 6 chili di sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento ...