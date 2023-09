Sei Nell’Anima | arriva su Rai1 il biopic su Gianna Nannini

(Di giovedì 7 settembre 2023)negli anni 80 vs l'attrice che la interpreterà La vita didiventa una fiction. E’ in produzione Seidedicato alla celebre cantautrice senese, che racconterà la sua carriera fin dagli esordi. Ad interpretare la rocker italiana sarà Letizia Toni, già vista nella fiction L’Allieva, mentre la regia è affidata a Cinzia TH Torrini. Il set di Sei, che riprende il titolo dalla famosa canzone dellauscita nel 2006 e contenuta nell’album Grazie, comprende location come le città di Siena, Roma, Milano e Torino. Una figura chiave delsarà quella della discografica Mara Maionchi, che con la Numero Uno fu la prima a dare fiducia a...

... la sosta in Libia per lavorare'edilizia ma anche la ...che la polizia italiana lo ha subito individuato e ha fattomesi di ... "la parte onirica e di fiaba è importante per raccontare l'......cattolico di cui per tanti anni il presule era stato l'a ... Molte volte,'incontro con le persone, il vescovo si è caricato ... A un certo punto mi chiese: 'p. Andrea, giusto'. Gli risposi ......cattolico di cui per tanti anni il presule era stato l'a ... Molte volte,'incontro con le persone, il vescovo si è caricato ... A un certo punto mi chiese: 'p. Andrea, giusto'. Gli risposi ...