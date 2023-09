Scuola | assalto ai mercatini dell’usato per combattere il caro libri | risparmi anche del 50%

(Di giovedì 7 settembre 2023) "Dopo il Covid c'è stato un rindel costo della carta, con iche hanno subito un aumentodi 3-4 euro a testo", denunciano dall'Associazione Librai Lungotevere Oberdan Liste alla mano, scarpe comode e tanta pazienza. E’ questa ‘l’armatura’ indossata da studenti e genitori che si aggirano sul Lungotevere Oberdan di Roma in cerca di. Testi di studio necessari per chi si appresta a tornare sui banchi di, ma il cui prezzo è diventato così alto da incidere gravemente sul budget di moltissime famiglie. Così, mentre il governo lavora per inserire misure di sostegno e individuando fondi per la fornitura dei testi che – parola del ministro ai Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, per l’anno scolastico 2023-2024 ammontano a 133 milioni – centinaia di persone si buttano a capofitto ...

Scuola, assalto ai mercatini dell'usato per combattere il caro libri ... Adnkronos

'Dopo il Covid c'è stato un rincaro del costo della carta, con i libri che hanno subito un aumento anche di 3-4 euro a testo', denunciano dall'Associazione Librai Lungotevere Oberdan ...Settembre a Roma si tinge non solo dei colori dell'autunno, ma anche di una frenetica ricerca di libri scolastici lungo il Lungotevere Oberdan.