Scossa di terremoto di magnitudo 3.8 avvertita a Napoli e Campi Flegrei

Unadiè stata avvertita a Napoli e presso i Campi Flegrei . Secondo l'Igv, è lapiù forte negli utlimi vent'anni e con epicentro alla Solfatara , a 2.5 km di profondità nella zona ...Laè stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento non sono stati ... Ilè stato avvertito anche in diversi quartieri del capoluogo: da Vomero a Fuorigrotta ...Durante l'edizione del TgrCampania su Rai Tre, dagli studi Rai di viale Marconi a Fuorigrotta, il conduttore ha dato conto in diretta delladiavvertita a napoli e nei Campi Flegrei.

Terremoto a Napoli, sciame sismico ai Campi Flegrei: magnitudo superiore a 3 TGCOM

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Panico negli studi del Tgr Campania, a viale Marconi. La scossa di terremoto di 3.8 avvertita a Napoli e ai Campi Flegrei è arrivata mentre andava in onda l’ edizione serale del telegiornale regionale ...