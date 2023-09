Scossa di terremoto a Napoli in diretta tv | durante il TgR Campania VIDEO

(Di giovedì 7 settembre 2023) Una nuovadiè stata avvertita stasera alle ore 19.39 anche negli studi Rai,tv del TgR, come si vede nelqui sotto. Il giornalista Alessandro di Liegro è stato colto di sorpresa dalla, che ha fatto ballare la scenografia per qualche istante. Alessandro di Liegro avverte ladi #nella sede Rai diladel TgR. pic.twitter.com/VFjzLR0JJY — LALLERO (@see lallero) September 7, 2023 Ladi questa sera aera di magnitudo 3,8, con epicentro ai Campi Flegrei, in zona Agnano-Astroni. Più precisamente, ...

Unadiè stata avvertita intorno alle 19.45 a Napoli da numerosi cittadini, in diverse parti della città. Al momento non ci sono segnalazioni di danni . Come si apprende dall'Osservatorio ...ROMA. Unadidi magnitudo di 3.8 è stata registrata alle 19.45 ed ha avuto come epicentro la zona dei Campi Flegrei, alle porte di Napoli. Lo si apprende dall'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv. ...Unadidi magnitudo 3.8 è stata registrata dall'Ingv alle 19.45 nella zona dei Campi Flegrei. L'evento è stato avverito anche in altre zone di Napoli e provincia: dal Centro storico, a ...

Terremoto a Napoli, sciame sismico ai Campi Flegrei: magnitudo superiore a 3 TGCOM

Napoli colpita da una forte scossa sismica: il conduttore era in studio a registrare un episodio del quiz di Rai 1. Ecco il suo racconto ...La scossa di terremoto verificatasi nella zona di Napoli, con epicentro ad Astroni, è stata avvertita anche al TGR Campania. Durante l’edizione delle 19.30, il giornalista Alessandro Di Liegro si è re ...