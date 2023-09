Scontro tra auto e moto | morto 17enne nel vercellese

(Di giovedì 7 settembre 2023) (Adnkronos) – Drammatico incidente stradale nel. A Rossino, lungo la strada provinciale per cause ancora in corso di accertamento si è verificato unotra un’e una. Sullaviaggiava un ragazzo di 17 anni che è deceduto mentre un’altra persona è stata portata, invece, in codice rosso all'ospedale di Novara. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per effettuare i rilievi dell’incidente —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

