Sciopero dei voli | l’8 settembre venerdì nero | cosa fare per salvare il viaggio

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 7 settembre 2023) Roma – Nuovonazionale del settore del trasporto aereo per la giornata di. Unoche avrà pesanti ripercussioni nei passeggeri, concancellati ein ritardo. Secondo una stima di ItaliaRimborso, oltre 180mila viaggiatori italiani possono subire un disservizio per loaereo. Per lodi, l’Enac ha diffuso l’elenco deigarantiti, che riguardano i movimenti aerei da e per l’Italia. Basta consultare il seguente link dove sono presenti tutte le tratte aeree garantite (clicca qui). Le compagnie aeree hanno iniziato a cancellare con anticipo icoinvolti nellodi ...