Sciopero aerei di venerdì 8 settembre | in Italia decine di voli cancellati

(Di giovedì 7 settembre 2023) Possibili disagi per chi dovrà prendere un aereo domani,. La Cub Trasporti, e altre organizzazioni sindacali di base, hanno infatti indetto unonazionale di 24 ore che coinvolgerà il personale di terra. Secondo la Commissione di garanzia sugli scioper sono previsti tre agitazioni su scala nazionale e altrettante su base locale. Ita Airways ha reso noto di aver dovuto cancellare per domani 30nazionali, a cui se ne aggiungono 4 cancellazioni nella giornata di oggi e un’altra in quella di sabato 9. L’elenco è disponibile sul sito della compagnia. Ita ha inoltre dichiarato di aver attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, trasferendo sui primidisponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti ...

8 settembre: cosa fare per salvare il viaggio Nuovonazionale del settore del trasporto aereo per la giornata di venerdì 8 settembre. Unoche avrà pesanti ...Ma loè anche in polemica con i sindacati confederali, che "dopo aver atteso per sei anni ed aver dichiarato unoper fine settembre" " accusa Cub Trasporti " "si apprestano alla ...Ad aderire alloa livello nazionale anche i lavoratori dei servizi aeroportuali di handling di Flai trasporti. Sono le compagnie a dovere avvisare i viaggiatori in caso di cancellazione o ...

Sciopero aerei 8 settembre 2023, in Italia decine di voli cancellati: ecco quali Corriere della Sera

Possibili disagi per chi dovrà prendere un aereo domani, venerdì 8 settembre. La Cub Trasporti, e altre organizzazioni sindacali di base, hanno infatti indetto uno sciopero nazionale di 24 ore che ...Non aveva pagato tariffa nascosta per non avere torte in faccia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 set - Il numero 1 di Ryanair, Michael O'Leary, e' stato accolto con due torte alla crema ...