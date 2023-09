Scene di vita quotidiana a Kyjiv | dove si brinda alla prossima liberazione della Crimea

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 7 settembre 2023) «Il prossimo anno a Bakhchysarai» è il modo di concludere, con una variante ucraina del tipico saluto ebraico del seder di Pesach, una cena di tradizionale cucina tatara di. Bakhchysarai è la storica ex capitale divenerata dpopolazione autoctona dei tatari, e l’invocazione «il prossimo anno a Bakhchysarai» è un modo per mostrare fiducia che il prossimo anno si potrà festeggiare la fineguerra di aggressione proprio nella regione occupata illegalmente dai russi nove anni fa. Una discussione intellettuale asulla guerra e sulla pace comincia sempre con l’attualità, magari – come è successo ieri – ricordando gli oltre trenta morti causati nel pomeriggio da un mitragliamento russo a Kostyantynivka, nella regione di Donetsk, oppure scambiandosi ...