Scena Teatro - tra corsi | stage e rassegne invernali riapre le porte dell' Auditorium nel suo 21esimo anno di formazione

L'auditorium del Centro Sociale di Salerno ritorna a vivere dopo la pausa estiva grazie alla ripartenza dei corsi teatrali formativi di, giunti al ventunesimo anno di attività. Antonello De Rosa torna a formare giovani e non solo, all'arte antica del- tante le classi da lui dirette: dai piccoli di 6 anni, ...... La Bella Addormentata di Proscenio(26 novembre) e Gli aiutanti di Babbo Natale, un divertente spettacolo della compagnia Rossoinil 10 dicembre. Da questa Stagione si potranno ...Concepiamo ilcome strumento comunicativo in grado di trasmettere forti emozioni e di ... La regia di Elena Delithanassis anche incon Marco Palazzoni e Ilaria Santostefano , con la voce ...

Scena Teatro - tra corsi, stage e rassegne invernali riapre le porte ... Gazzetta di Salerno

Alle 21 sempre al Cubo andrà in scena “Infestare ovvero il declino di un astro” di Teatro Campestre in collaborazione con La Piccionaia Centro di Produzione. Uno spettacolo che riflette sulla fatica ...Il conduttore radiofonico Matteo Caccia accende i riflettori su una zona segnata dall’alluvione, ma paradiso per gli appassionati di biodiversità e birdwatching ...