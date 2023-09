Saudi Pro League | oggi chiude il mercato in Arabia

(Di giovedì 7 settembre 2023) su Tg. La7.it - Al di la' di come la si pensi Roberto Mancini ama fare le cose in grande. Ha trovato il paradiso nella Federcalcio dell'ta che da mesi cercava un ...

LaLeague vi aspetta su la7.Commenta per primo Diego Valencia , attaccante cileno della Salernitana , è stato molto vicino al passaggio inLeague, in particolare all' Al - Tai . Come riportato da Sky però, la trattativa non è andata in porto e Valencia rimarrà a Salerno . Alla base dello stop alle negoziazioni, un cambio di ...Ma c'è anche chi invece si morde le dita, perché per molti l'avvento dellaLeague nel calciomercato mondiale ha rappresentato anche una fonte di sostentamento economico fondamentale: i ...

Il video che mostra il livello del calcio in Arabia è imbarazzante: Mané cammina, Ronaldo è solo Sport Fanpage

Al di la' di come la si pensi Roberto Mancini ama fare le cose in grande. Ha trovato il paradiso nella Federcalcio dell'Arabia Saudita che da mesi cercava un allenatore ma anche un personaggio di cara ...Ora è anche ufficiale, dopo un lungo corteggiamento il difensore centrale Luiz Felipe si imbarca anch'esso nell'avventura in Arabia Saudita ...