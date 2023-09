Sassuolo | UFFICIALE | Paz torna al Perugia

(Di giovedì 7 settembre 2023) Ilcede nuovamente in prestito Yeferson Paz al. Il giocatore colombiano classe 2002, già in prestito durante la scorsa...

Un altro acquisto per il Perugia di Francesco Baldini, che domenica sera al Curi per la seconda giornata di campionato (serie C girone B), debutto casalingo alle 20.45, affronterà il quotato Pescara.AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal U.S Sassuolo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Yeferson Paz. L’esterno, classe ...