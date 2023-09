Sardinizzata | Elly Schlein divorata da Santori alla festa Pd | che brutta fine

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il Pd si è "sardinizzato" e così mettesua stessa esistenza.dell'Unità di Ravenna, ieri 5 settembre, era presente Mattia, ex leader delle Sardine e ora consigliere comunale a Bologna con la tessera del Pd, che ha dato il cosiddetto bacio della morte al partito guidato da. "La nostra impresa nel 2019 fu epica, poi è finita male, ma il Pd diè sardinizzato", dice tutto soddisfatto a Il Foglio. Nel reportage pubblicato sul quotidiano fondato da Giuliano Ferrara si parla infatti delle diverse anime tra gli elettori dem, spaccati tra ex giovani pro-Shlein e vecchi comunisti anti-. C'è chi chiede un cambio di linea sulla guerra in Ucraina - "Putin è un fascista, ma pure ...