Sanremo 2024 | spunta un nome pesantissimo per conduzione

(Di giovedì 7 settembre 2023) News tv.unper la– Alla messa in onda del nuovo festival dimanca ancora molto. Ma Amadeus è già al lavoro per confezionare uno show musicale gradevole. Il conduttore si sta impegnando molto: «Mi sveglio alle 3 di notte per lavorarci». Amadeus sta valutando le prime proposte dei cantanti in gara, ma non solo. Sono tante le incognite da sciogliere: massimo riserbo sugli ospiti e conduttori. Ed è di queste ore un rumor: Amadeus potrebbe essere affiancato da un volto amatissimo. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche:, chi potrebbe partecipare:la lista di nomi Leggi anche:, ...

Joe Biden non rischierebbe di perdere le elezioni Usasolo contro Donald Trump. Se si votasse oggi per le elezioni presidenziali Usa, in un ipotetico duello con Joe Biden l'ex governatrice della South Carolina Nikki Haley vincerebbe con 6 punti di ...Un post su Instagram e il delirio dei fan: a provocarlo Amadeus , novello fruitore del social e direttore artistico del prossimo Festival di, che ha pubblicato delle foto in cui è in compagnia del conduttore Gerry Scotti , mentre fanno colazione insieme. Il carosello di foto mostra i due a tavola impegnati in una conversazione e ...... una serie di iniziative che coinvolgeranno la città da settembre 2023 ad aprile"A pagine ... Il tema dell'Italia uscita dalla […] Attualità Cultura e Spettacoli Festival di, alcune ...

Sanremo 2024, Amadeus e Gerry Scotti "beccati" insieme a colazione. I social impazziscono Open

Fan e appassionati dello spettacolo si chiedono: sarà Gerry Scotti il nuovo co-conduttore del Festival di Sanremo 2024Stefano De Martino e Alessandro Cattelan in pole position per il dopo Amadeus Non si vorrebbe essere nei panni della Rai quando dovrà scegliere a ...