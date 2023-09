Sanremo 2024 | Gigi D’Alessio alla conduzione? Il cantante esce alla scoperto

(Di giovedì 7 settembre 2023) Una delle voci più insistenti delle ultime settimane riguardae il suo possibile approdo a. Ilpartenopeo, non a caso, dopo essere finito tra i probabili big di quest’anno, è stato inserito tra le probabili spalle che accompagneranno Amadeus. Intervistato da Radio Subasio, il diretto interessato ha voluto rispondere alle voci in questioni, smentendo ogni possibilità di far parte della nuova stagione del Festival.: nienteperTra un preparativo e l’altro, la lente d’ingrandimento si è posata suin quanto molte testate l’hanno ...

Ha partecipato con successo al Festival dicon i brani 'L'uomo che amava le donne' (2010), '... una novità è la possibilità per la vincitrice di partecipare come ospite all'edizione deldi ...Se ne parla dal primo anno di Amadeus come conduttore di. E se al suo fianco arrivasse Gerry Scotti , suo grande amico dai tempi di Radio Deejay, andando così a completare la tripletta perfetta con Fiorello Nel corso delle 4 precedenti edizioni non ...... Roberto Daneo, senior advisor Milano Cortina, Giuseppe Cherubini, vicepresidente Mille Miglia, Paolo Carito, direttore generale Europei di Atletica Roma, Barbara Maria Casillo, direttore AICA ...

Sanremo 2024, dai Kolors ad Angelina Mango: boom di candidature Rockol.it

Amadeus e l'appello del ballerino con la sclerosi multipla: "Fammi danzare al Festival" Ivan Cottini è stato spesso e volentieri in tv per parlare della ...Sanremo 2024 si avvicina sempre di più e Amadeus si sta impegnando molto per fare in modo che sia tutto perfetto per il suo ultimo festival. «Mi sveglio alle 3 di notte ...