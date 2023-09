Sanremo 2024 | Gerry Scotti accanto ad Amadeus al festival?

Se ne parla dal primo anno di Amadeus come conduttore di. E se al suo fianco arrivasse Gerry Scotti , suo grande amico dai tempi di Radio Deejay, andando così a completare la tripletta perfetta con Fiorello Nel corso delle 4 precedenti edizioni non ...... Roberto Daneo, senior advisor Milano Cortina, Giuseppe Cherubini, vicepresidente Mille Miglia, Paolo Carito, direttore generale Europei di Atletica Roma, Barbara Maria Casillo, direttore AICA ...Lo ha dichiarato Paolo Carito, direttore generale dei Campionati europei di Atletica Romain occasione dell'incontro "Turismo e Grandi eventi" che si è tenuto il 6 settembre a Roma, in ...

Sanremo 2024, dai Kolors ad Angelina Mango: boom di candidature Rockol.it

Gigi D'Alessio ha smentito la sua partecipazione a Sanremo 2024 come co-conduttore insieme ad Amadeus: i dettagli dell'intervista ...Sono stati resi noti i gironi dei campionati a squadre di tennistavolo per la stagione 2023/2024. In ambito maschile, la Liguria è assente nelle principali categorie, dato che non presenta al via ness ...