Sanremo 2024 | esplode la bomba | Gerry Scotti al fianco di Amadeus?

(Di giovedì 7 settembre 2023) Clamorose indiscrezioni riguardo al Festival di: prima volta all’Ariston per? A circa sei mesi dal via ufficiale dell’ultimotargato, impazzano le voci sul possibile cast che dovrebbe affiancaresul prestigioso palco dell’Ariston. Tra i nomi circolati nelle ultime ore sembra aver preso sempre più piede l’ipotesi. La voce ha iniziato a correre alla velocità della luce dopo uno scatto postato sui social daquesta mattina. Immediatamente i social hanno iniziato a condividere lo scatto in cui vedono il presentatore di Affari tuoi e quello di Caduta libera insieme a un tavolo. Nella descrizione della foto, poi, si legge: “Eh niente, ci hanno beccati“. ...

Migliaia di commenti sotto le foto postate dal conduttore e direttore artistico del festival Amadeus posta su Instagram le foto di una colazione con Gerry Scotti e parte subito il toto. "Beccati…colazione in compagnia di Gerry Scotti", scrive il conduttore e direttore artistico del festival accanto a una gallery in cui appare divertito accanto al conduttore di ...... 'Fammi danzare al Festival...'anticipazioni, il ballerino sarà ospite 'Ho questo grande desiderio' Ivan Cottini , sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Novella 2000 , ......posta su Instagram le foto di una colazione con Gerry Scotti e parte subito il toto -. "...piovuti centinaia di commenti che inneggiano alla coconduzione di Gerry Scotti per il festival. "...

Sanremo 2024, dai Kolors ad Angelina Mango: boom di candidature Rockol.it

Condividi Se ne parla dal primo anno di Amadeus come conduttore di Sanremo. E se al suo fianco arrivasse Gerry Scotti, suo grande amico dai tempi di… Leggi ...Migliaia di commenti sotto le foto postate dal conduttore e direttore artistico del Festival Genova - Amadeus posta su Instagram le foto di una colazione con Gerry Scotti e parte subito il toto-Sanrem ...