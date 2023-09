Sanità | Zaffini Fdi | ' governo ha priorità di finanziare Ssn'

(Di giovedì 7 settembre 2023) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "La 'è certamente malata' e ora più che mai avrebbe bisogno di ossigeno. Ecco perché ilMeloni ha dato attenzione e inserito tra ledella prossima finanziaria proprio il finanziamento dell'Ssn, posto però che l'eredità lasciata dai precedenti governi, che hanno prodotto tagli orizzontali allain misura sciagurata, sia talmente pesante che serva intervenire con misure straordinarie". Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli D'Italia Franco, presidente della commissionee Lavoro di palazzo Madama. "Per rianimare il Sistema sanitario - ha aggiunto - si dovrà trovare nuove forme di finanziamento anche attraverso una tassa di scopo che possa nell'arco di 5/10 anni mettere in sicurezza il nostro sistema della ...

, l'unico Senatore nativo di Spoleto in carica, per giunta Presidente di Commissione, che è addirittura d'accordo con l'USL nel liquidare i Reparti ospedalieri che la Tesei aveva dato ......per la nomina del successore di Silvio Brusaferro alla presidenza dell'Istituto Superiore di,... La Affari sociali del Senato, presieduta da Franco(FdI), prosegue l'esame del ddl per l'...... nell'incontro organizzato nella sede dello Spoleto city forum alla presenza del DG Massimo D'Angelo ed il Presidente della Commissionedel Senato della Repubblica Franco, ed in ultimo ...