Sanchez | il CT Berizzo | «Sue condizioni da valutare | c’è prudenza»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 7 settembre 2023) Occhio alledi, che è ritornato all’Inter dopo un solo anno di Marsiglia. Il CT del Cile parla delle suefisiche DA MONITORARE ? Alexissi trova in Cile con la Nazionale, ne parla il CT Eduardo: «Se è qui è perché è disponibile per iniziare le partite, ma lasciatemi chiarire una situazione su Alexis: stiamo valutando clinicamente le sue. Ha effettuato le visite mediche in vista del suo arrivo e vogliamo essere prudenti riguardo alle suefisiche. Non voglio entrare nei dettagli, ma tutti i giocatori che sono qui possono essere titolari. È arrivato più tardi perché lunedì ha fatto gli accertamenti medici, stiamo valutando il suo stato di salute. In campo con l’Uruguay? Decideremo, in relazione alla cura ...