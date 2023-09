San Giorgio del Sannio | torna l’appuntamento con la ‘Festa dello Sport’

(Di giovedì 7 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Dopo il grande successoscorso annol’attesissimo appuntamento con la FestaSport. Saranno oltre 20 le società sportive protagoniste della manifestazione organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Proloco Sandel, Cip Campania e Coni che animeranno il centro cittadino a partire dalle ore 10 di domenica 10 settembre. Una giornata all’insegnasport olimpico e paralimpico, della musica e del divertimento durante la quale tutti i presenti avranno la possibilità di ammirare e partecipare a numerose attività, con la presenza di squadre locali, atleti professionisti e tanto altro ancora. La Festa avrà inizio alle ore 10 quando la sfilata, composta da tutte le società sportive locali, marcerà dal parco ...

... ritenuti responsabili a vario titolo di almeno tre furti commessi lo scorso Giugno ai danni di altrettante tabaccherie di Ancona, Rimini e PortoA sostenere la campagna è il Centro Studi intitolato a Joyce Lussu, costituito nello stesso anno della morte della poetessa combattente e ospitato presso la Società Operaia di Porto. ...Non a caso, la Chiesa diFrancesco era gremita di gente come nelle grandi occasioni. Per ... Massimo Ranieri,Conte e nella realizzazione di colonne sonore. C'è stato un momento di ...

San Giorgio delle Pertiche. In coma dopo la rissa per aver urinato su un'auto, 31enne denunciato per lesioni p ilgazzettino.it

Il 7 settembre 2023, alle ore 10.55, nel Salone dei Lampadari a Palazzo San Giorgio, sede dell'Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, si terrà la Conferenza Stampa di presentazione della partita ...I consiglieri comunali, Giuseppe Ricci, Alessia Accettola, Vincenzo Boniello, Giancarlo Bruno e Gianluca Melillo, interrogano il Sindaco Ciampi in merito all’’Apertura centro di accoglienza per ...