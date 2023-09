Salvini contro Gentiloni | “Ho impressione che commissario Italia giochi con altra maglia”

(Di giovedì 7 settembre 2023) (Adnkronos) – “Ogni tanto ho avuto l’di avere unno che giocava con ladi altre nazionali”. Lo ha detto Matteodurante l’evento sull’acqua organizzato dal ‘Tempo’ a Palazzo Wedekind, riferendosi, senza nominarlo, all’unico esponenteno nell’esecutivo Ue, ossia quello agli affari economici e monetari Paolo. “Spero che Timmermans vinca le elezioni in Olanda così va a fare danni solo là. Ma ne ha già fatti diversi, per esempio sul tema delle auto elettriche”, ha aggiunto il ministro delle Infrastrutture aggiungendo che “la prossima legislatura europea sarà quella in cui si vive o si sopravvive. Penso ad alcuni temi demenziali fattil’industriana, che è la più ...

Farò quello che è utile" - né per commentare l'attacco del ministro Matteoall'indirizzo ... Per questo, Bonaccini picchia duroMeloni e i suoi ministri: "Quella del governo è una ...scarica sull'Europa: 'Abbiamo un commissario che gioca con la maglia di un'altra nazionale'. oggi Giovanardi e il generale Tricarico attaccano l'ex premier in una- conferenza stampa (...Direi chegioca in un altro campionato, quello 'Lonza e Mojito ''. Lo afferma il segretario di Azione, Carlo Calenda.

Salvini contro Gentiloni: “Il commissario europeo italiano sembra straniero” la Repubblica

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...In mattinata Matteo Salvini aveva rilanciato l’idea di rendere imputabili anche i minori: «Un 14enne che uccide, rapina o spaccia deve pagare come paga un 50enne», con la senatrice di Avs Ilaria ...