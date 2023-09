Salvini contro Gentiloni | dure le parole del ministro

(Di giovedì 7 settembre 2023) Matteoritorna ad attaccare duramente. La risposta del Pd: “Solito schema: cercano nemici quando non trovano soluzioni”. E’ sa distanza tra Lega e Pd sul commissario. Ad aprire questo botta e risposta è direttamente Matteoche, a margine di un evento, ha duramente attaccato l’ex premier: “Ho l’impressione di avere un commissario italiano che in alcune occasioni ha giocato per altri Stati“.: duro attacco del– Notizie.com – © AnsaE poi ha aggiunto: “Spero che Timmermans vinca le elezioni in Olanda così va a fare danni là. La prossima legislatura europea sarà quella in cui si sopravvive oppure si inizia a vivere. Penso ad alcuni temi demenziali fatti ...

... ha detto, sostenendo che potrebbe essere utile "abbassare l'età per essere imputabili". ... anche in primo grado, per furto, armi, droga o delittila persona, lo stesso questore potrà ...: MAI PROPOSTO VANNACCI MA IN 2023 OMOSESSUALITÀ NON È PROBLEMA "Non ho mai incontrato ... L'omosessualità non è una cosanatura. Nel 2023, non accetto discussioni sulla natura e ...Il confronto tra i partiti di maggioranza e la premier Giorgia Meloni, assieme ai vice Antonio Tajani e Matteo, conferma le parole chiave in vista della c ostruzione della legge di bilancio , ...

Salvini contro Gentiloni: “Il commissario europeo italiano sembra straniero” la Repubblica

Il governatore ligure: “Non siamo fuori dalla crisi energetica. Chi cita Hiroshima fa terrorismo. Daremo nuovo sviluppo ai territori interessati” ..."Un provvedimento sulle baby gang che aumenta controlli e sanzioni", l'ha definito Matteo Salvini. Daspo e carcere più facili ... già subito una condanna anche non definitiva (per delitti contro la ...