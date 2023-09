Salvini attacca Gentiloni | “Sembra più un commissario straniero”

La politica diè saltare in groppa al fatto di cronaca e cavalcarlo, non dare soluzioni. ... Antimafia, chiPorro...governo cheGentiloni è la dimostrazione che di fronte ai problemi economici e sociali del Paese chi lo sta governando non ha idea di come affrontarli'. Le elezioni europee del 2024...Lollobrigida poi: "L'agitazione isterica di alcuni opinionisti risulta non solo ... Matteo, ieri in mattinata, è stato lapidario su Rtl 102.5: "La legge è questa e non cambia, si voterà ...

Salvini attacca Gentiloni:' Il commissario europeo italiano sembra straniero' Agenzia ANSA

Prosegue la polemica della maggioranza di governo con il commissario Ue Paolo Gentiloni. Dopo l’attacco di Matteo Salvini all’ex premier («Ho avuto l’impressione di avere un commissario europeo che gi ...Le forze politiche di opposizione si sono schierate a fianco del commissario europeo per gli affari economici, chiedendosi anche se la premier condivida "l'attacco sgangherato" del suo vice ...