Salvatore Buzzi tornato libero | deve scontare ancora cinque anni 

Leggi su agi

(Di giovedì 7 settembre 2023) AGI - Torna, il ras delle cooperative romane coinvolto nella maxi indagine 'Mondo di Mezzo'. L'imprenditore, che era in carcere da circa un anno, ha lasciato ieri sera il penitenziario di Catanzaro secondo quanto riferiscono i suoi difensori. La scarcerazione è legata a un provvedimento della Cassazione che ha definito illegittimo l'ordine di esecuzione del suo arresto. In base alla decisione degli ermellini, la corte d'appello di Roma e la procura generale hanno deciso la scarcerazione. I difensori hanno ora circa 30 giorni di tempo per chiedere al tribunale di sorveglianza della Capitale l'esecuzione della pena con la misura alternativa dell'affidamento terapeutico., infatti, circaanni. Il ...