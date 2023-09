Salvatore Buzzi esce dal carcere | uno dei boss del Mondo di Mezzo deve scontare ancora 5 anni

La Cassazione il 22 ottobre 2019 annulla l'aggravante mafiosa a carico degli imputati, riconoscendo due distinte associazioni 'semplici': quella riconducibile a Carminati e quella riferita a. L'...Era tornato in carcere giusto un anno fa dopo la sentenza della Cassazione. Da ieri sera è tornato in libertà, il ras delle coop romane coinvolto nella maxi indagine Mondo di mezzo. L'imprenditore, che era in carcere da circa un anno, ha lasciato il penitenziario di Catanzaro. La scarcerazione ...E' tornato in libertà da ieri sera, il ras delle coop romane finito nell'inchiesta su 'Mafia Capitale'., che si trovava detenuto da circa un anno, ha lasciato il penitenziario di Catanzaro. La sua scarcerazione, a ...

Mondo di mezzo, torna libero Salvatore Buzzi TGCOM

Da ieri sera è tornato in libertà Salvatore Buzzi, il ras delle coop romane coinvolto nella maxi indagine Mondo di mezzo. L’imprenditore, che era in carcere da circa un anno, ha lasciato il ...Former leftwing cooperatives boss Salvatore Buzzi, 67, was released due to a high court ruling on the irregularity of his terms of detention. Prosecutors are expected to appeal. The other ringleader ...