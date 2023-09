Salernitana | restauro dell’Arechi | si pensa al vicino impianto ‘Volpe’

(Di giovedì 7 settembre 2023) Lasta lavorando al progetto di ristrutturazione dello Stadio Arechi: il clubalcomeprovvisorio Lasta lavorando per far partire i lavori didello Stadio Arechi. In una nota ufficiale della Regione Campania, si legge di una riunione che ha visto protagonisti anche l’amministratore delegato del club, Maurizio Milan. In attesa che partano i lavori, i presenti all’incontro hanno individuato nell’sportivo ‘Volpe‘,all’attuale stadio, il posto che può ospitare in maniera provvisoria la squadra. I lavori di riqualificazione del campo partiranno a breve.

Lasta lavorando al progetto di ristrutturazione dello Stadio Arechi: il club pensa al 'Volpe' come impianto provvisorio Lasta lavorando per far partire i lavori didello Stadio Arechi. In una nota ufficiale della Regione Campania, si legge di una riunione che ha visto protagonisti anche l'...... al 'Via del Mare' vince 2 - 1 laEvidenza [ 08/01/2023 ] Tra Spezia e Lecce è solo ...nel cuore di Nardò Eventi [ 01/09/2023 ] La sovrintendenza dichiara abusivi i lavori diai ...... al 'Via del Mare' vince 2 - 1 laEvidenza [ 08/01/2023 ] Tra Spezia e Lecce è solo ...nel cuore di Nardò Eventi [ 01/09/2023 ] La sovrintendenza dichiara abusivi i lavori diai ...

San Matteo, conto alla rovescia partenza con l'alzata del Panno: «Un rito che scandisce il tempo» ilmattino.it

Le più frequenti sono il restauro di edifici storici ... Riassumendo, il patrimonio culturale salernitano è immenso e come abbiamo visto molto vario. Dai monumenti al museo, dalle tradizioni alle ...