Salernitana | lavoro extra per i neo arrivati | la tabella di Paulo Sousa

(Di giovedì 7 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCon il campionato fermo per la sosta delle Nazionali,ha stilato unadipersonalizzata per i calciatori della. Per gran parte del gruppo – privo di otto calciatori impegnati con le rispettive rappresentative – ieri sera c’è stato il rompete le righe: la preparazione riprenderà martedì pomeriggio quando inizierà il percorso di avvicinamento alla sfida casalinga contro il Torino. Programma diverso, invece, è stato predisposto per gran parte dei nuovi acquisti e per i calciatori reduci da infortuni. Martegani, Ikwemesi, Stewart e Tchaouna proseguiranno gli allenamenti fino a domani, al fine di accelerare il processo di crescita e di adattamento al calcio italiano.da cui è stato esentato Cabral, alle prese con ...

Avrà una capienza di 15mila spettatori il 'nuovo' stadio Volpe immaginato dalla Regione Campania come soluzione temporanea per consentire il restyling dello stadio Arechi. (ANSA)