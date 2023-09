Ryanair taglia rotte dopo il decreto. EasyJet alza i prezzi

Leggi su feedpress.me

(Di giovedì 7 settembre 2023) Doppio schiaffo dial governo sul caro voli. La compagnia irlandese passa dalle minacce ai fatti,ndo leinvernali sulla Sardegnaildell’esecutivo, che fissa un tetto alle tariffe per i collegamenti per le isole. Eaver incontrato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso , invita il governo a ritirarlo, come aveva già chiesto...