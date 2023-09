Ryanair | per O' Leary il benvenuto a Bruxelles e' a colpi di torta

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il capo della compagnia aerea, Michael O', e' statoto in faccia con due torte alla crema da due attiviste per il clima, mentre si trovava davanti al palazzo della Commissione ...

Presa di posizione forte diche ha deciso di rispondere al decreto con il tetto alle tariffei collegamentile isole approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 agosto annunciando il taglio dei voli su una decina ...Il governo emana il decreto con il tetto alle tariffei collegamentile isole erisponde tagliando i voli invernalila Sardegna. Sono 10 le rotte colpite dai tagli della compagnia, tre delle quali vengono del tutto cancellate: l'8% di tutto il piano ...La protesta degli attivisti avviene mentre i piloti diin Belgio hanno annunciato un nuovo scioperoil 14 e 15 settembre - il quarto in due mesi -questioni di salario e condizioni di ...

Ryanair taglia i voli per protesta contro il decreto anti rincari: si parte dalla Sardegna Corriere della Sera

Il capo di Ryanair è stato colpito da due attiviste per il clima con due torte alla crema mentre si trovava davanti al palazzo della Commissione Europea, a Bruxelles. “Benvenuto in Belgio”, ha detto ...Nei mesi invernali dalla Sardegna saranno tagliate tre rotte per Trieste, Bari e Treviso e saranno ridotti i voli su sette tratte. La decisione del governo contenuta nel decreto anti-rincari, secondo ...