Russo Ancc Coop | 27 milioni di italiani non hanno uno standard di vita minimo accettabile

(Di giovedì 7 settembre 2023) "Gliche dichiarano una condizione di disagio crescono in due anni del 50%: sono oggi 27coloro che dichiarano di non riuscire sempre ad avere unodi. ...

Così Albino, direttore generale dell'Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori - Coop () , l'associazione che, con la collaborazione scientifica di Nomisma, il supporto d'analisi ...Ma visto che il lavoro è sempre più povero , eroso da "un'inflazione che non vedevamo da alcuni decenni", ricorda Albino, direttore generaleCoop, gli italiani tagliano ancora, sempre di ...Così Albino, direttore generale dell'Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori - Coop () , l'associazione che, con la collaborazione scientifica di Nomisma, il supporto d'analisi ...

Russo (Ancc Coop): "27 milioni di italiani non hanno uno standard di ... Adnkronos

Gli italiani stanno tirando la cinghia mettendo in campo tutta la fantasia possibile per arrivare a fine mese, ma dimostrano anche di essere sfibrati da questa sfida ...Il Rapporto Coop 2023. Lavoro povero e inflazione presentano il conto alle famiglie: al 70% degli occupati servirebbe almeno una mensilità in più per una vita ...