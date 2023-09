, iniziativa promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane " CRUI ha lo scopo di rendere visibile l'impegno dell'accademia per la costruzione di società pacifiche ed ha come ..., iniziativa promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane " CRUI ha lo scopo di rendere visibile l'impegno dell'accademia per la costruzione di società pacifiche ed ha come ...

RuniPace, nasce il dottorato in Peace Studies: appuntamento l’8 e 9 settembre Globalist.it

RuniPace promuove un'assemblea nazionale tra i 71 Atenei coinvolti, tra i quali anche Unimore, per far nascere un Dottorato italiano nei Peace Studies.